الصين والبرلمان الأوروبي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري

أكد لي هونج تشونج نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال لقائه وفدا برئاسة بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في بكين، أن طبيعة العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تقوم على تكامل المزايا وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وقال لي، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما شريكين استراتيجيين شاملين، يمكنهما التوصل إلى حلول تحقق المنفعة المتبادلة من خلال الحوار على قدم المساواة.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للعمل مع البرلمان الأوروبي لتعزيز الزخم الإيجابي للتبادلات بين الجانبين، والاضطلاع بدور إيجابي في دعم التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية الأوروبية.

ومن جانبه، قال لانجه إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع الجانب الصيني، والعمل على تحقيق نمو مستقر ومتوازن للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين.