قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: بقاء نتنياهو في تصريف الأعمال يمنح معسكره فرصة لترتيب أوراقه
تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري.. شيكو بانزا يقود الهجوم
استمرار استبعاد هاني وإمام عاشور.. ‏قائمة فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري
عُمان توقع 28 اتفاقية استثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية
طرائف الدوري المصري.. كلب ضال يقتحم ملعب مباراة البنك الأهلي والمصري ويوقف اللقاء
الشارقة تغلق شواطئها مؤقتًا تحسبًا لوصول تلوث نفطي من ناقلة بحرية
محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق اليابان دون تحذير من تسونامي
استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
تغريم برشلونة 602 يورو بسبب مفاوضاته مع ألفاريز
الولايات المتحدة ترحب بانضمام فيتنام إلى اتفاقات "أرتميس" لاستكشاف الفضاء
حركة تغييرات جديدة في مطروح.. تكليف 4 رؤساء لمراكز ومدن سيوة وبراني والسلوم والنجيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق مبادرة «خطوات نحو متاحف دامجة» لنشر الوعي بمفهوم الدمج وتعزيز إتاحة المتاحف للجميع

متاحف دامجة
متاحف دامجة
محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، مبادرة «خطوات نحو متاحف دامجة»، التي تتضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى نشر الوعي بمفهوم الدمج داخل المتاحف، والتعريف باحتياجات الأشخاص ذوي الهمم، سواء المرئية أو غير المرئية، وسبل التعامل معهم، بما يسهم في تطوير تجربة الزيارة وتعزيز دور المتاحف كمؤساسات ثقافية ومجتمعية أكثر شمولًا واستجابة لتنوع الزوار.

متاحف دامجة

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية أمام جميع فئات المجتمع تمثل أحد المحاور المهمة في جهود الوزارة لتعزيز التجربة السياحية والثقافية، مشيرًا إلى أن المتاحف لا يقتصر دورها على عرض الآثار وصون التراث، بل يمتد ليشمل التوعية والتعلم والتفاعل المجتمعي.

وأضاف أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى التراث الثقافي، وتراعي احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في ترسيخ مفهوم المتحف بما يتيح لهم الاستمتاع بمقوماته الثقافية والحضارية والمشاركة في أنشطته دون عوائق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الدمج وإتاحة ورفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب دعم أسرهم، وخاصة الأمهات، كما تسعى إلى تنمية مهارات العاملين بالمتاحف في التعامل مع مختلف فئات الزوار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية المحيطة، وتشجيع طلاب الجامعات على الاهتمام بمجال التربية المتحفية والتعامل مع الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في تحويل مفهوم المتحف الدامج من إطار نظري إلى ممارسة توعوية ومجتمعية مستدامة.

وأشار الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المبادرة تتضمن تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات ولقاءات التوعية داخل المتاحف وخارجها، من خلال خطوات توعوية متتابعة تستهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الدمج ودور المتاحف في تحقيقه.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عبد العزيز، مسؤولة إدارة التربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المبادرة تستمر حتى 30 يناير 2027، تحت شعار «كل خطوة… تقرّب المتحف من الجميع»، ويتولى مسؤولو التربية المتحفية لذوي الهمم بالمتاحف المستهدفة تنظيم وتنفيذ أنشطتها داخل متاحفهم، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التي تُنفذ خارجها، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار متاحف متاحف دامجة الأشخاص ذوي الهمم السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يستعيد 6 لاعبين ويترقب موقف أقطاي عبد الله قبل لقاء مودرن سبورت

اجتماع طهران والرياض يختبر فرص السلام.. هل تتراجع المنطقة عن حافة الانفجار؟

اجتماع طهران والرياض يختبر فرص السلام.. هل تتراجع المنطقة عن حافة الانفجار؟

مقاعد العرب تربك حسابات نتنياهو.. من يحكم إسرائيل؟

مقاعد العرب تربك حسابات نتنياهو.. من يحكم إسرائيل؟

بالصور

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد