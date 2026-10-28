إطلاق مبادرة «خطوات نحو متاحف دامجة» لنشر الوعي بمفهوم الدمج وتعزيز إتاحة المتاحف للجميع

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، مبادرة «خطوات نحو متاحف دامجة»، التي تتضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى نشر الوعي بمفهوم الدمج داخل المتاحف، والتعريف باحتياجات الأشخاص ذوي الهمم، سواء المرئية أو غير المرئية، وسبل التعامل معهم، بما يسهم في تطوير تجربة الزيارة وتعزيز دور المتاحف كمؤساسات ثقافية ومجتمعية أكثر شمولًا واستجابة لتنوع الزوار.

متاحف دامجة

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية أمام جميع فئات المجتمع تمثل أحد المحاور المهمة في جهود الوزارة لتعزيز التجربة السياحية والثقافية، مشيرًا إلى أن المتاحف لا يقتصر دورها على عرض الآثار وصون التراث، بل يمتد ليشمل التوعية والتعلم والتفاعل المجتمعي.

وأضاف أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى التراث الثقافي، وتراعي احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في ترسيخ مفهوم المتحف بما يتيح لهم الاستمتاع بمقوماته الثقافية والحضارية والمشاركة في أنشطته دون عوائق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الدمج وإتاحة ورفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب دعم أسرهم، وخاصة الأمهات، كما تسعى إلى تنمية مهارات العاملين بالمتاحف في التعامل مع مختلف فئات الزوار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية المحيطة، وتشجيع طلاب الجامعات على الاهتمام بمجال التربية المتحفية والتعامل مع الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في تحويل مفهوم المتحف الدامج من إطار نظري إلى ممارسة توعوية ومجتمعية مستدامة.

وأشار الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المبادرة تتضمن تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات ولقاءات التوعية داخل المتاحف وخارجها، من خلال خطوات توعوية متتابعة تستهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الدمج ودور المتاحف في تحقيقه.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عبد العزيز، مسؤولة إدارة التربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المبادرة تستمر حتى 30 يناير 2027، تحت شعار «كل خطوة… تقرّب المتحف من الجميع»، ويتولى مسؤولو التربية المتحفية لذوي الهمم بالمتاحف المستهدفة تنظيم وتنفيذ أنشطتها داخل متاحفهم، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التي تُنفذ خارجها، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.