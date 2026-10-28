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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للترويج والتسويق الخارجي.. ورشة عمل متخصصة للعاملين بهيئة تنشيط السياحة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
محمد الاسكندرانى

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية العالمية، وتعزيز الشراكات التسويقية الدولية، ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، نظمت مجموعة إكسبيديا العالمية، بمدينة القاهرة، ورشة عمل متخصصة لنحو 30 من العاملين بالإدارات المعنية بالترويج والتسويق الخارجي والاستراتيجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

هيئة تنشيط السياحة 

تأتي هذه الورشة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة إكسبيديا على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة في أسواق سياحية مختلفة، بهدف تعزيز حضور المقصد السياحي المصري على المنصات الرقمية العالمية وتحفيز الطلب عليه.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، شملت استعراض تطورات صناعة السفر والسياحة عالميًا ودور مجموعة إكسبيديا في هذه الصناعة، والفرص المتاحة أمام المقصد المصري لجذب مزيد من السائحين الدوليين، إلى جانب التعريف بالحلول والأدوات الرقمية التي توفرها المجموعة لدعم جهود الترويج السياحي لمصر.

كما شهدت الورشة استعراض أحدث الاتجاهات في مجال التسويق السياحي الرقمي، وآليات تحليل البيانات وأنماط وسلوكيات المسافرين، وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحملات التسويقية والإعلانية، بما يسهم في تحسين كفاءة استهداف الأسواق والشرائح السياحية ذات الأولوية، ولا سيما السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع.

وشارك في تقديم محاور الورشة عدد من قيادات وخبراء مجموعة إكسبيديا، وهم Aurelio Vazquez Pol، المدير الإقليمي الأول للإعلانات بالمجموعة، وLina Aljabari، مديرة السوق المصري، وMira Daba، مديرة أولى لنجاح العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن التعاون مع مجموعة إكسبيديا يأتي في إطار توجه الهيئة نحو تطوير منظومة التسويق السياحي، من خلال الاستفادة من أحدث الأدوات التكنولوجية والشراكات مع كبرى المنصات العالمية، بما يتيح الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على زيادة معدلات الوصول والظهور الإعلاني للمقصد المصري، بل يمتد إلى تحويل هذا الوصول إلى طلب سياحي فعلي، وزيادة أعداد السائحين الوافدين ومتوسط إنفاقهم ومعدلات تكرار الزيارة، بما يحقق أفضل عائد من الاستثمارات الترويجية، ويعزز تنافسية المقصد المصري تحت شعار «مصر.. تنوع لا يُضاهى».

وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري ونقل الخبرات الدولية للعاملين بالهيئة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل خلال المرحلة الحالية، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة السفر والسياحة، وتوظيف المعرفة والأدوات الحديثة في تطوير الأداء التسويقي.

من جانبها، أكدت سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، أن هذه الورشة تستهدف تعزيز القدرات العملية لفرق العمل، وتمكينهم من الاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات التي تتيحها المنصات الرقمية العالمية.

وأشارت إلى أن الشراكة مع مجموعة إكسبيديا تمثل نموذجًا للتعاون الذي يجمع بين تنفيذ الحملات الترويجية ونقل المعرفة والخبرات المتخصصة. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تبني نهج تسويقي أكثر تطورًا، يقوم على فهم اهتمامات المسافرين وتحديد الشرائح السياحية الأكثر ملاءمة لكل منتج، بما يتيح تصميم حملات أكثر دقة وفاعلية، وتعظيم العائد من الإنفاق التسويقي.

من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة إكسبيديا عن اعتزازهم بالتعاون المستمر مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدين أهمية المقصد المصري وما يتمتع به من تنوع في المنتجات والتجارب السياحية، فضلًا عن الفرص الواعدة لنمو الطلب عليه عبر منصات المجموعة.

وأشاروا إلى أن هذا التعاون يسهم في فتح آفاق جديدة للوصول إلى أسواق وشرائح سياحية متنوعة، ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر على مدار العام.

كما نظمت الهيئة زيارة لممثلي مجموعة إكسبيديا إلى المتحف المصري الكبير للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، حيث قاموا بجوله زاروا خلالها قاعاته المختلفة معربين عن إعجابهم بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كانت قد نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع شركائها من كبرى المنصات الرقمية العالمية، من بينها Yandex وWego وTripadvisor وAmadeus، بهدف تنمية مهارات العاملين في مجال التسويق السياحي الرقمي، وإطلاعهم على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في صناعة السفر والسياحة.

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