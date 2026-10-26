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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيط السياحة تستعد لجذب أسواق جديدة ببوخارست وصوفيا

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

قالت هيئة تنشيط السياحة، أنه جاري التنسيق لتنظيم قافلة سياحية ترويجية بالسوقين الروماني والبلغاري خلال شهر يناير 2027، بكل من مدن كلوج وبوخارست وصوفيا حيث من المتوقع زيادة أعداد السائحين من تلك الأسواق خلال موسم الصيف القادم.

قوافل ترويجية 


أكدت هيئة تنشيط السياحة في منشور حصل عليه "صدى البلد"، أنها ستتولي التنسيق والإشراف على الجوانب التنظيمية واللوجستية للقافلة، بما يشمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الفعاليات، والتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى الإشراف على الجوانب التنظيمية داخليًا وخارجيًا، بما يضمن حسن الإعداد وتحقيق الأهداف الترويجية المرجوة.
وبعثت هيئة التنشيط استطلاع رأي لغرفة المنشآت الفندقية، لحصر أعداد الفنادق الراغبة في المشاركة وتحديد حجم الاهتمام، تمهيداً لاستكمال التنسيق والترتيبات اللازمة.
وعقب اكتمال العدد المطلوب للمشاركة، سيتم موافاة الفنادق التى أبدت رغبتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالقافلة، بما في ذلك آليات المشاركة والإجراءات التنظيمية، والتفاصيل اللوجستية ذات الصلة وقيمة المشاركة.
 

هيئة تنشيط السياحة تنشيط السياحة السياحة قافلة سياحية كلوج بوخارست صوفيا

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