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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى مجلس إدارة نادى التجديف لتعزيز دورها فى خدمة المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بوفد مجلس إدارة نادى التجديف والرياضات المائية الجديد برئاسة موفق الشريف ، وذلك فى إطار دعم التواصل مع المؤسسات الرياضية والشبابية، وتعزيز دورها فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، وبحضور أفراح سيد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب .

محافظ أسوان يهنئ مجلس الإدارة الجديد ويشيد بدور النادى فى خدمة المجتمع
وقدم المحافظ التهنئة لمجلس إدارة النادى بمناسبة فوزه فى الإنتخابات الأخيرة ، ونيله ثقة الجمعية العمومية لقيادة مسيرة العمل خلال الدورة الجديدة 2026/2030 ، مؤكداً على أهمية الدور الذى يقوم به النادى فى الإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية والترفيهية ، بما يسهم فى إستثمار طاقات الشباب ، وتنمية قدراتهم ، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة .

تنوع الأنشطة الرياضية لتعزيز تمثيل أسوان فى البطولات المحلية والدولية


وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية التوسع فى الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة التى يقدمها النادى ، والعمل على إكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها بما يسهم فى إعداد أبطال قادرين على تمثيل أسوان بصورة مشرفة فى البطولات المحلية والعربية والإفريقية ، وإستكمال سلسلة الإنجازات الرياضية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيق الأهداف المرجوة لأبناء المحافظة فى المجال الرياضى .

مجلس الإدارة يؤكد دعمه للأنشطة والمبادرات المجتمعية
ومن جانبهم ، أعرب أعضاء مجلس إدارة نادى التجديف والرياضات المائية عن تقديرهم لتهنئة محافظ أسوان وحرصه على دعم المؤسسات الرياضية ، مؤكدين على إستعدادهم لتقديم كامل الدعم والمشاركة الفعالة فى الأنشطة والجهود المجتمعية التى تستهدف خدمة المواطن الأسوانى ، وتعزيز دور النادى فى تحقيق التنمية الرياضية والمجتمعية بالمحافظة.

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