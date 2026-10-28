محافظ أسوان يلتقى مجلس إدارة نادى التجديف لتعزيز دورها فى خدمة المواطنين

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بوفد مجلس إدارة نادى التجديف والرياضات المائية الجديد برئاسة موفق الشريف ، وذلك فى إطار دعم التواصل مع المؤسسات الرياضية والشبابية، وتعزيز دورها فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، وبحضور أفراح سيد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب .

محافظ أسوان يهنئ مجلس الإدارة الجديد ويشيد بدور النادى فى خدمة المجتمع

وقدم المحافظ التهنئة لمجلس إدارة النادى بمناسبة فوزه فى الإنتخابات الأخيرة ، ونيله ثقة الجمعية العمومية لقيادة مسيرة العمل خلال الدورة الجديدة 2026/2030 ، مؤكداً على أهمية الدور الذى يقوم به النادى فى الإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية والترفيهية ، بما يسهم فى إستثمار طاقات الشباب ، وتنمية قدراتهم ، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة .

تنوع الأنشطة الرياضية لتعزيز تمثيل أسوان فى البطولات المحلية والدولية



وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية التوسع فى الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة التى يقدمها النادى ، والعمل على إكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها بما يسهم فى إعداد أبطال قادرين على تمثيل أسوان بصورة مشرفة فى البطولات المحلية والعربية والإفريقية ، وإستكمال سلسلة الإنجازات الرياضية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيق الأهداف المرجوة لأبناء المحافظة فى المجال الرياضى .

مجلس الإدارة يؤكد دعمه للأنشطة والمبادرات المجتمعية

ومن جانبهم ، أعرب أعضاء مجلس إدارة نادى التجديف والرياضات المائية عن تقديرهم لتهنئة محافظ أسوان وحرصه على دعم المؤسسات الرياضية ، مؤكدين على إستعدادهم لتقديم كامل الدعم والمشاركة الفعالة فى الأنشطة والجهود المجتمعية التى تستهدف خدمة المواطن الأسوانى ، وتعزيز دور النادى فى تحقيق التنمية الرياضية والمجتمعية بالمحافظة.