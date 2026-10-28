النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان تنظم قوافل علاجية مجانية بقرى العون الغذائى

تنظم النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان برئاسة الدكتورة سهير عبده بتنظيم قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى العون الغذائى الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر ، وذلك ضمن أنشطتها العلمية والمهنية والمجتمعية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية للمناطق الأكثر إحتياجاً ، وتحت رعاية معالي المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى التنموى .

تعاون مشترك بين مديرية الطب البيطري والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني

وتُنفذ القوافل بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسوان، وكلية الطب البيطري بجامعة أسوان، ومؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية (مشروع "أتان" لرعاية الدواب)، ومستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوانات بأسوان، إلى جانب مشاركة شركات الأدوية والمستحضرات البيطرية لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والعلاجى .

خدمات علاجية وتدريبية وتوعية بأحدث الأجهزة البيطرية

وتشمل أعمال القوافل توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية اللازمة لعلاج الحيوانات والدواجن بالمجان ، فضلاً عن تدريب شباب الأطباء البيطريين على أجهزة التشخيص الحديثة ، وفى مقدمتها جهاز السونار ، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمربين حول أساليب التربية السليمة ، والوقاية من الأمراض الوبائية ، وسبل زيادة الإنتاجية الحيوانية .

جدول تنفيذى للقوافل بقرى العون الغذائى على مدار 3 أسابيع

وتنطلق أولى القوافل البيطرية إلى قرى العون الغذائى بعد نقل تبعيتها وإدارتها من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى ديوان عام محافظة أسوان، حيث تتضمن الخطة الزمانية والمكانية للتنفيذ ما يلى :

السبت 31 أكتوبر 2026 : قرية كلابشة الجديدة .

السبت 7 نوفمبر 2026 : قرية بشاير الخير .

السبت 14 نوفمبر 2026 : قرية توماس وعافية .