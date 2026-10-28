محافظ أسوان يشارك فى الماراثون الرياضى «30 دقيقة مشي» لتعزيز الوعى بأهمية الرياضة وترسيخ ثقافة النشاط البدني

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الماراثون الرياضى " 30 دقيقة مشى" ، الذى نظمته كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان ، بمشاركة 50 طالباً وطالبة، تحت شعار " معاً نحو صحة أفضل.. وحياة أكثر نشاطاً " ، وذلك دعماً للجهود الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الشباب.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، " الرياضة أمن قومى ".

وشهد الماراثون مشاركة الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة ، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، وعدد من القيادات التنفيذية والجامعية.

ماراثون رياضى لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة

ويهدف الماراثون إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر الوعى بأهمية ممارسة النشاط البدنى بصورة منتظمة، وتشجيع منتسبى الجامعة على تبنى أنماط حياة صحية وأكثر نشاطاً، بما يسهم فى رفع معدلات اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

مسار ماراثون المشى

وإنطلق مسار ماراثون المشى من أمام نادى أعضاء هيئة التدريس وصولاً إلى مسجد النصر بكورنيش النيل، وسط أجواء رياضية ومجتمعية عكست روح المشاركة والتفاعل الشبابى، وإستهدفت تعزيز التواصل بين منتسبى الجامعة وترسيخ مفهوم الرياضة بإعتبارها أسلوب حياة يومياً.

محافظ أسوان: دعم المبادرات الرياضية والصحية والإرتقاء بجودة الحياة

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يجسد أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الجامعية فى تفعيل الدور المجتمعى والتوعوى ، ودعم المبادرات التى تستهدف الإرتقاء بالصحة العامة، وترسيخ الوعى بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدنى المنتظم، لما لهما من دور محورى فى الوقاية من الأمراض ، ورفع كفاءة اللياقة البدنية ، وبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

تأتى مشاركة محافظ أسوان فى الماراثون الرياضى " 30 دقيقة مشى" دعماً للمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب ، وتحفيز المجتمع على تبنى أسلوب حياة صحى ونشط .