بعد قفزة أمس.. الذهب يفتتح تعاملات اليوم الأربعاء على أعلى سعر له هذا الشهر

افتتحت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 عند أعلى سعر تم تسجيله خلال شهر أكتوبر الجاري بالكامل، مستقرة عند آخر ارتفاع قوي حققته يوم أمس الثلاثاء، وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب أمس تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بأكثر من 1%، وسط ترقب من المتعاملين لحركة أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع بداية حركة البيع والشراء والعرض والطلب، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في مصر إلى جانب تأثرها بالأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7303 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6694 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 6390 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5477 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4260 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 51,120 جنيها.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 227,148.69 جنيه.