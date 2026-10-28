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أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
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أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم

امطار رعدية وبرق
امطار رعدية وبرق
خالد يوسف

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث تتواصل بكثافة مظاهر عدم الاستقرار الجوي مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة تشمل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء، إضافة إلى مدينة مرسى علم، وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة قد ترتقي أحياناً لتصبح غزيرة وتهدد بتشكل السيول الخطيرة في تلك المناطق الحيوية خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم

وحذرت الهيئة من انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

الظواهر الجوية

أشارت الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ومناطق من «حلايب - شلاتين - رأس بناس» قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

ولفتت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

خريطة الطقس 

وأوضحت أن هناك نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من 30: 40 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة


تحذير من ضربات البرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انتشار غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على مناطق شرق البلاد، تشمل مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء، فضلًا عن مناطق من شمال الصعيد.

ضربات البرق

وحذرت الهيئة من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية، فضلًا عن نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل هذه السحب، مشددة على ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة حفاظًا على سلامة المواطنين.

البرق

وأضافت الهيئة أن صور الأقمار الصناعية ترصد ظهور السحب المنخفضة على مناطق غرب البلاد، خاصة صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على تلك المناطق.


درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

كشفت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات، وتأتي على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 29، والصغرى 19.

الإسكندرية: العظمى 28، والصغرى 18.

درجات الحرارة

الإسماعيلية: العظمى 30، والصغرى 18.

مطروح: العظمى 26، والصغرى 17.

شرم الشيخ: العظمى 30، والصغرى 22.

أسوان: العظمى 33، والصغرى 20.

أمطار رعدية سيول الأرصاد الجوية ضربات البرق تكاثر السحب الرعدية شبورة مائية

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