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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من أمطار رعدية.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس حتي نهاية الاسبوع
حالة الطقس حتي نهاية الاسبوع
رشا عوني

تتصدر حالة الطقس اهتمامات المواطنين مع استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، وانخفاضها خلال الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع تحذيرات من الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

حالة الطقس غداً الأربعاء 28أكتوبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارًا على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار 

كما توجد فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، قد يصاحبها الرعد أحيانًا، مع احتمالات لزيادة شدتها في بعض المناطق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة

تأتي درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى وفقًا للتوقعات الجوية كالتالي:

  • الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.
  • الخميس 29 أكتوبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.
  • الجمعة 30 أكتوبر: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

حالة الطقس الأربعاء والخميس والجمعة

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية المائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع، بينما تظل الأجواء أكثر حرارة في مناطق جنوب الصعيد.

وتستمر فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، لذلك يُنصح السائقون بتوخي الحذر، خاصة في أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من اليوم.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ينصح بمتابعة النشرات الجوية اليومية، وتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، مع ارتداء ملابس مناسبة عند الخروج في ساعات الليل والصباح الباكر، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.

وتظل خرائط الطقس قابلة للتحديث، خاصة خلال فصل الخريف، لذلك يُفضل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة أي تغييرات في فرص سقوط الأمطار أو درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار 

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”: "الأمطار تتساقط على مناطق في سيناء وجنوب البحر الأحمر وتتشكل بعض السيول على عدة مناطق في جنوب سيناء وخليج العقبة ".

وتابعت: "مناطق من حلايب وشلاتين تتواجد بها امطار غزيرة وقد تتشكل سيول ومازالت فرص سقوط الامطار مستمرة غدا في البحر الأحمر ".

واكملت منار غانم :" أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ".

ولفتت غانم: "نحذر من الفارق الكبير بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل وفي فترة الليل تنخفض درجات الحرارة لـ 18 درجة مئوية ". 

حالة الطقس حالة الطقس غدا موعد سقوط الأمطار اماكن سقوط الأمطار موعد فصل الشتاء

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