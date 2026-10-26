حار نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل، موضحة أن العظمى بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية، مع انخفاضها ليلًا إلى 18 و19 درجة، وتوقعات بتراجع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأجواء نهارًا تميل إلى الدفء والحرارة، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مشددة على أهمية ارتداء الملابس الخريفية المناسبة وعدم الانخداع بارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار.

وحذرت من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وسيناء وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة، مع احتمالية تشكل السيول في المناطق الجبلية، خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير، داعية إلى توخي الحذر.