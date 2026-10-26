حالة الطقس اليوم الاثنين.. أماكن سقوط الأمطار وتحذير من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، محذرة من استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول في بعض المناطق، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية ممكن تكون كثيفة على الطرق في ساعات الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وبحسب بيان الأرصاد الجوية ، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد لحد القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، ويميل للبرودة إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قدر تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة، مع احتمالية زيادة شدتها في بعض المناطق.

وأشارت التوقعات إلى أن الأمطار ممكن تصل إلى السيول في مناطق من وسط سيناء، وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، بالإضافة إلى مناطق من جنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ممكن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع احتمالية أن تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وناشدت التوقعات قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المناسبة، خصوصًا على الطرق المعرضة لتكون الشبورة.

نشاط الرياح والأتربة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من السلوم ومطروح.

وحذرت الأرصاد أيضًا من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تشمل نشاطًا قويًا للرياح الهابطة من أسفل السحب، إلى جانب احتمالية حدوث البرق في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

وبحسب درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن كالتالي:

القاهرة: العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

الغردقة: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

أسيوط: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

الأقصر: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

أسوان: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

نصائح مهمة للمواطنين

وفي ظل التقلبات الجوية المتوقعة، يُنصح المواطنين بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها.