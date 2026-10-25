الطقس غدًا في مصر 26 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار

تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين 26 أكتوبر 2026 تغيرات جوية تشمل انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، بينما يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

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وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح.

ما أماكن سقوط الأمطار غدًا الإثنين 26 أكتوبر 2026؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة.

وقد تزداد شدة الأمطار في بعض المناطق لتصل إلى حد السيول، خاصة في وسط سيناء وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، وذلك على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الواردة بشأن حالة الطقس غدًا.

وتشمل فرص الأمطار كذلك مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، مع احتمالية امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتعني هذه التوقعات أن فرص هطول الأمطار لن تكون متساوية في جميع المناطق، إذ تختلف شدتها ونسب حدوثها بحسب المنطقة، مع وجود احتمالية لسقوط أمطار رعدية في بعض المواقع، وارتفاع شدتها إلى مستويات قد تصل إلى السيول في مناطق محددة.

هل توجد تحذيرات من السيول غدًا في مصر؟

تتضمن توقعات الطقس غدًا تحذيرًا من احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق، خاصة وسط سيناء وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، مع توقع سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار التوقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة.

وتستدعي احتمالات السيول الانتباه إلى تطورات الحالة الجوية في المناطق المعرضة للأمطار، مع متابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن أماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال اليوم.

متى تبدأ الشبورة المائية غدًا وما الطرق المتأثرة بها؟

تظهر الشبورة المائية غدًا الإثنين خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتُعد الشبورة المائية من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية، لذلك يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء التنقل في المناطق المتوقع تكون الشبورة عليها.

وتتزامن هذه الظاهرة مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة في مناطق أخرى، ما يجعل متابعة تحديثات الطقس أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات الحالة الجوية.

هل تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار والشبورة المائية في عدد من المناطق.

وتأتي الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين 26 أكتوبر 2026، إلى جانب التفاوت في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، واحتمالات سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتتطلب هذه التغيرات متابعة النشرات الجوية لمعرفة تطورات الحالة الجوية في المناطق المختلفة، خاصة مع تعدد الظواهر المتوقعة بين الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح.

كم تبلغ درجات الحرارة غدًا الإثنين 26 أكتوبر 2026؟

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الإثنين بين المدن المصرية، حيث تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى ضمن المدن الواردة في التوقعات، بينما تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى بينها.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن على النحو الآتي.

القاهرة: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة اختلاف الأجواء بين المدن، إذ تبلغ العظمى في القاهرة 28 درجة، مقابل 32 درجة في الإسكندرية و30 درجة في الإسماعيلية، بينما تصل إلى 33 درجة في شرم الشيخ و36 درجة في أسوان، وتسجل مطروح 26 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى، فتبلغ 19 درجة في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وتنخفض إلى 17 درجة في مطروح، بينما تصل إلى 24 درجة في شرم الشيخ وأسوان.

كيف تستعد لتقلبات الطقس غدًا في مصر؟

تتطلب توقعات الطقس غدًا الانتباه إلى اختلاف الظروف الجوية من منطقة إلى أخرى، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية أو أمطارًا قد تصل إلى حد السيول، إلى جانب الطرق المعرضة للشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

ومن المهم متابعة بيانات الأرصاد الجوية لمعرفة آخر تطورات فرص سقوط الأمطار وشدتها، مع توخي الحذر أثناء القيادة خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وهي الفترة المحددة لتكون الشبورة المائية.

كما ينبغي مراعاة اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، إذ يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، رغم الأجواء المائلة للحرارة إلى الحارة نهارًا على عدد من المناطق.

خلاصة حالة الطقس غدًا الإثنين

تتمثل أبرز ملامح حالة الطقس غدًا الإثنين 26 أكتوبر 2026 في انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، وطقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، مع ميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتشمل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40% على مناطق محددة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

كما تتضمن التوقعات احتمالات وصول الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق، وتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.