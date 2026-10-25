قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تنتخب رئيساً وسط تقدم للرئيسة بالإنابة «إليانا يوتوفا»
متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار
عادل عبدالرحمن: زيزو «مُقنع» .. وإمام عاشور سطّر تاريخًا مع الأهلي
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة .. ردّدها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
ألفا روميو ستلفيو 2026 تنطلق بقوة تتجاوز 500 حصان
التفاصيل الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حادثي تصادم بالطريق الصحراوي بالمنيا .. صور
منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل
بعد مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا
الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة
ترامب وميلانيا يُدليان بصوتيهما مبكرًا في انتخابات الكونجرس .. والرئيس الأمريكي: نفوز في الحالتين
نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تخسر محصولك.. الزراعة توجه 10 نصائح عاجلة للمزارعين بسبب تقلبات الطقس

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع التباين بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، مؤكدًا أن هذه الظروف المناخية تتطلب رفع درجة الاستعداد لدى المزارعين لحماية المحاصيل الزراعية القائمة والاستعداد للموسم الشتوي.

وأوضح فهيم، في بيان مناخي زراعي، أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب المناطق، مع ميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار إلى تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة في المناطق الشمالية، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا في بعض المناطق الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى أن استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع المقبل قد يفرض تحديات إضافية على عدد من المحاصيل الزراعية.

تقلبات الحرارة والرطوبة تهدد المحاصيل

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التغيرات الحالية في درجات الحرارة والرطوبة قد تؤثر على نمو عدد من المحاصيل، من بينها الفراولة والبطاطس والخضر المختلفة والموالح، نتيجة التباين الحراري بين النهار والليل، وما قد يصاحبه من اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية والعمليات الحيوية والبناء الضوئي داخل النبات.

وأضاف أن ارتفاع الرطوبة النسبية وتكون الندى خلال ساعات الصباح قد يوفران ظروفًا ملائمة لانتشار بعض الأمراض الفطرية والآفات، كما أن تعاقب الرياح الرطبة والجافة قد يؤدي إلى إحداث أضرار بالأنسجة النباتية والأوراق.

ولفت إلى أن تأخر عمليات الزراعة في مناطق الصعيد قد يؤثر على مواعيد زراعة عدد من المحاصيل المهمة، وفي مقدمتها الفول البلدي والبرسيم والنباتات الطبية والعطرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزراعية المناسبة وفقًا للظروف المناخية والخريطة الصنفية المعتمدة.

توصيات عاجلة بشأن زراعة القمح والمحاصيل الشتوية

وشدد فهيم على أهمية عدم التسرع في زراعة القمح والفول البلدي، خاصة في الوجه القبلي، مع الالتزام بالخريطة الصنفية ومواعيد الزراعة الموصى بها، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الجيد لبدء زراعة المحاصيل الشتوية، ومنها القمح والبرسيم والفول البلدي والنباتات الطبية والعطرية، مثل اليانسون والكراوية والكزبرة والشمر والبابونج والكمون.

وأوضح أن تحديد المواعيد المناسبة للزراعة يجب أن يتم وفقًا للتوصيات الفنية التي تصدر تباعًا، بما يساعد على تحسين فرص الإنبات والنمو وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية.

وفيما يتعلق بالمحاصيل الدرنية، ومنها البطاطس والبنجر والبصل المقور، أوصى بإضافة من 8 إلى 10 لترات من حمض الفوسفوريك مع أقرب رية في الأراضي التي تعتمد على الري بالغمر، مع ضرورة مراعاة طبيعة التربة واحتياجات المحصول والتوصيات الفنية الخاصة بكل حالة.

تحذيرات من الآفات والأمراض الزراعية

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من ضرورة تكثيف المتابعة الحقلية لرصد عدد من الآفات والأمراض التي قد تنشط خلال الفترة الحالية، ومن بينها ذبابة الفاصوليا، وآفات ثمار القرعيات، والبياض الزغبي على القرعيات، إلى جانب لفحات البسلة والفاصوليا.

كما دعا إلى الانتباه لأمراض التربة التي قد تصيب الفراولة والباذنجان والفلفل والطماطم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من أعفان الجذور ومرض الأنثراكنوز في الفراولة.

ونبه إلى خطورة تشقق درنات البطاطس في الزراعات المبكرة، مؤكدًا أهمية انتظام العمليات الزراعية ومتابعة حالة النباتات والتربة لتقليل احتمالات حدوث الأضرار.

وأشار إلى استمرار نشاط بعض الآفات، ومنها تربس البصل والثوم في مناطق الصعيد، وتربس الأزهار في فلفل الصوب، والمن على البطاطس، وفراشة الياسمين ودودة براعم الزيتون، فضلًا عن استمرار خطورة ذبابة الفاكهة على محصول البرتقال، بما يستلزم تكثيف الفحص الحقلي والتعامل السريع مع الإصابات وفقًا للتوصيات المعتمدة.

تقليل الأسمدة الأزوتية وضبط عمليات الري

وفي إطار الحفاظ على التوازن بين النمو الخضري والإنتاج، أوصى فهيم بتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، خاصة اليوريا، في محاصيل البطاطس والبنجر والفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والكوسة، وفقًا لاحتياجات كل محصول وحالته الفعلية، لتجنب زيادة النمو الخضري على حساب التزهير والعقد.

كما شدد على ضرورة تجنب ري الذرة المتأخرة وقصب السكر خلال فترات هبوب الرياح، للحد من احتمالات رقاد النباتات وما قد يترتب عليه من خسائر إنتاجية.

ودعا المزارعين إلى الالتزام بالمواعيد الموصى بها لزراعة الفاصوليا والثوم والخرشوف، مع مراعاة قرب انتهاء الفترة المناسبة لزراعة الفراولة، وفقًا للمناطق والظروف الزراعية المختلفة.

تحذيرات للمزارعين والعمال من الشبورة المائية

واختتم فهيم توصياته بالتأكيد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن التباين الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً يستدعي الاهتمام بالملابس المناسبة خلال الساعات الباردة.

كما نصح المزارعين والعمالة الزراعية بتجنب التوجه إلى الحقول والطرق الزراعية قبل انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، حفاظًا على سلامتهم والحد من مخاطر الحوادث، مع ضرورة متابعة التحديثات والتوصيات المناخية والزراعية بصورة مستمرة.

وأكد أن الالتزام بالتوصيات الفنية في التوقيت المناسب يسهم في الحد من تأثيرات التقلبات الجوية، وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض، وتقليل الخسائر المحتملة خلال الموسم الزراعي.

المناخ الطقس محمد فهيم تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

كواليس تصوير مسلسله «القناع

توكلنا على الله.. ياسر جلال يبدأ رحلة «القناع» ويستعد لمنافسة رمضان 2027 .. صور

Clay face

توم ريس هاريس ونعومي آكي في بطولة فيلم الرعب «Clayface»

فيلم موسكو كايرو

«موسكو كايرو» يجمع نجوم مصر وروسيا في دور العرض السينمائية 27 أكتوبر

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد