قبل ما تخسر محصولك.. الزراعة توجه 10 نصائح عاجلة للمزارعين بسبب تقلبات الطقس

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع التباين بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، مؤكدًا أن هذه الظروف المناخية تتطلب رفع درجة الاستعداد لدى المزارعين لحماية المحاصيل الزراعية القائمة والاستعداد للموسم الشتوي.

وأوضح فهيم، في بيان مناخي زراعي، أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب المناطق، مع ميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار إلى تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة في المناطق الشمالية، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا في بعض المناطق الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى أن استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع المقبل قد يفرض تحديات إضافية على عدد من المحاصيل الزراعية.

تقلبات الحرارة والرطوبة تهدد المحاصيل

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التغيرات الحالية في درجات الحرارة والرطوبة قد تؤثر على نمو عدد من المحاصيل، من بينها الفراولة والبطاطس والخضر المختلفة والموالح، نتيجة التباين الحراري بين النهار والليل، وما قد يصاحبه من اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية والعمليات الحيوية والبناء الضوئي داخل النبات.

وأضاف أن ارتفاع الرطوبة النسبية وتكون الندى خلال ساعات الصباح قد يوفران ظروفًا ملائمة لانتشار بعض الأمراض الفطرية والآفات، كما أن تعاقب الرياح الرطبة والجافة قد يؤدي إلى إحداث أضرار بالأنسجة النباتية والأوراق.

ولفت إلى أن تأخر عمليات الزراعة في مناطق الصعيد قد يؤثر على مواعيد زراعة عدد من المحاصيل المهمة، وفي مقدمتها الفول البلدي والبرسيم والنباتات الطبية والعطرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزراعية المناسبة وفقًا للظروف المناخية والخريطة الصنفية المعتمدة.

توصيات عاجلة بشأن زراعة القمح والمحاصيل الشتوية

وشدد فهيم على أهمية عدم التسرع في زراعة القمح والفول البلدي، خاصة في الوجه القبلي، مع الالتزام بالخريطة الصنفية ومواعيد الزراعة الموصى بها، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الجيد لبدء زراعة المحاصيل الشتوية، ومنها القمح والبرسيم والفول البلدي والنباتات الطبية والعطرية، مثل اليانسون والكراوية والكزبرة والشمر والبابونج والكمون.

وأوضح أن تحديد المواعيد المناسبة للزراعة يجب أن يتم وفقًا للتوصيات الفنية التي تصدر تباعًا، بما يساعد على تحسين فرص الإنبات والنمو وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية.

وفيما يتعلق بالمحاصيل الدرنية، ومنها البطاطس والبنجر والبصل المقور، أوصى بإضافة من 8 إلى 10 لترات من حمض الفوسفوريك مع أقرب رية في الأراضي التي تعتمد على الري بالغمر، مع ضرورة مراعاة طبيعة التربة واحتياجات المحصول والتوصيات الفنية الخاصة بكل حالة.

تحذيرات من الآفات والأمراض الزراعية

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من ضرورة تكثيف المتابعة الحقلية لرصد عدد من الآفات والأمراض التي قد تنشط خلال الفترة الحالية، ومن بينها ذبابة الفاصوليا، وآفات ثمار القرعيات، والبياض الزغبي على القرعيات، إلى جانب لفحات البسلة والفاصوليا.

كما دعا إلى الانتباه لأمراض التربة التي قد تصيب الفراولة والباذنجان والفلفل والطماطم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من أعفان الجذور ومرض الأنثراكنوز في الفراولة.

ونبه إلى خطورة تشقق درنات البطاطس في الزراعات المبكرة، مؤكدًا أهمية انتظام العمليات الزراعية ومتابعة حالة النباتات والتربة لتقليل احتمالات حدوث الأضرار.

وأشار إلى استمرار نشاط بعض الآفات، ومنها تربس البصل والثوم في مناطق الصعيد، وتربس الأزهار في فلفل الصوب، والمن على البطاطس، وفراشة الياسمين ودودة براعم الزيتون، فضلًا عن استمرار خطورة ذبابة الفاكهة على محصول البرتقال، بما يستلزم تكثيف الفحص الحقلي والتعامل السريع مع الإصابات وفقًا للتوصيات المعتمدة.

تقليل الأسمدة الأزوتية وضبط عمليات الري

وفي إطار الحفاظ على التوازن بين النمو الخضري والإنتاج، أوصى فهيم بتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، خاصة اليوريا، في محاصيل البطاطس والبنجر والفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والكوسة، وفقًا لاحتياجات كل محصول وحالته الفعلية، لتجنب زيادة النمو الخضري على حساب التزهير والعقد.

كما شدد على ضرورة تجنب ري الذرة المتأخرة وقصب السكر خلال فترات هبوب الرياح، للحد من احتمالات رقاد النباتات وما قد يترتب عليه من خسائر إنتاجية.

ودعا المزارعين إلى الالتزام بالمواعيد الموصى بها لزراعة الفاصوليا والثوم والخرشوف، مع مراعاة قرب انتهاء الفترة المناسبة لزراعة الفراولة، وفقًا للمناطق والظروف الزراعية المختلفة.

تحذيرات للمزارعين والعمال من الشبورة المائية

واختتم فهيم توصياته بالتأكيد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن التباين الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً يستدعي الاهتمام بالملابس المناسبة خلال الساعات الباردة.

كما نصح المزارعين والعمالة الزراعية بتجنب التوجه إلى الحقول والطرق الزراعية قبل انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، حفاظًا على سلامتهم والحد من مخاطر الحوادث، مع ضرورة متابعة التحديثات والتوصيات المناخية والزراعية بصورة مستمرة.

وأكد أن الالتزام بالتوصيات الفنية في التوقيت المناسب يسهم في الحد من تأثيرات التقلبات الجوية، وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض، وتقليل الخسائر المحتملة خلال الموسم الزراعي.