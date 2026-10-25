رئيس البورصة: صناديق الاستثمار تجذب أعدادًا كبيرة من المستثمرين الجدد.. والسوق قادر على استعادة قوته



أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن أعدادًا كبيرة من المستثمرين الجدد اتجهت إلى صناديق الاستثمار، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصرية.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن البورصة المصرية قادرة على استعادة قوتها، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات والأزمات الجيوسياسية كان لها تأثير على أداء الأسهم وتحركات السوق.

اتجاهات الاستثمار في سوق المال

وتابع أن هذه التطورات تأتي في ظل تأثر الأسواق المالية المحلية والعالمية بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يعزز أهمية متابعة المستجدات واتجاهات الاستثمار في سوق المال.