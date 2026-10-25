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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رانيا يعقوب تكشف أسباب وقف التداول بالبورصة المصرية: الخسائر تتجاوز 171 مليار جنيه

البورصة
البورصة
محمد البدوي

كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أسباب توقف التداول بالبورصة لمدة نصف ساعة، مؤكدة أن الأسواق تأثرت بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وما صاحبها من حالة من القلق والترقب بشأن تطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

الواقعة لم تتكرر خلال السنوات السبع الماضية 

وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن توقف التداول لمدة نصف ساعة يعد أمرًا استثنائيًا، مشيرة إلى أن هذه الواقعة لم تتكرر خلال السنوات السبع الماضية سوى مرتين أو ثلاث مرات.

وأضافت أن البورصة المصرية تعرضت لضغوط بيعية بالتزامن مع خروج جانب من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، في ظل تحركات رؤوس الأموال وتأثر الأسواق بالتوترات الإقليمية.

انعكاس لحالة الاضطراب

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن الخسائر التي سجلتها السوق خلال جلسة اليوم تجاوزت 171 مليار جنيه من رأس المال السوقي، في انعكاس لحالة الاضطراب التي سيطرت على تعاملات المستثمرين.

وأكدت أن تداعيات التوترات لم تقتصر على السوق المصرية، بل امتدت إلى البورصات الأوروبية والخليجية وعدد من الأسواق العالمية، نتيجة تحركات رؤوس الأموال وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المقبلة.

البورصة البورصة المصرية التطورات الجيوسياسية رانيا يعقوب

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