ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم، بمقدار 4.38 نقطة ليصل إلى 8615.48 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم تداول 137 مليونا و241 ألفا و9 أسهم، بقيمة 312 مليونا و225 ألفا و508.225 ريال، عبر تنفيذ 27013 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و80 مليونا و746 ألفا و751.530 ريال، مقابل 526 مليارا و388 مليونا و949 ألفا و13.548ريال، في الجلسة السابقة.