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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة يعلق على الخسائر ويوجه نصيحة للمستثمرين: الشطارة في اقتناص الفرص

البورصة
البورصة
عادل نصار

كشف عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تطورات أداء سوق الأوراق المالية في أعقاب الخسائر الكبيرة التي شهدتها البورصة، موضحًا أن التحركات الأخيرة تأثرت بعدة عوامل، من بينها الأوضاع الجيوسياسية والتوترات الإقليمية وتحركات الدولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاستثمار في البورصة يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

600 ألف مستثمر جديد خلال العام.. والأسهم عند أفضل مستويات التقييم منذ 10 سنوات

وقال عمر رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن البورصة المصرية شهدت خلال العام الحالي دخول نحو 600 ألف مستثمر جديد، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أيضًا انضمام المزيد من المستثمرين إلى السوق، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين وزيادة الاهتمام بالاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الأوضاع الجيوسياسية وما صاحبها من أخبار أثارت القلق بشأن تطورات المنطقة، إلى جانب تحركات الدولار خلال الفترة الأخيرة، كان لها تأثير على أداء السوق، لافتًا إلى أن مثل هذه العوامل قد تنعكس على سلوك المستثمرين وحركة التداولات، وتؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم.

وأكد رضوان أن السوق المصرية لا تزال تتحرك في اتجاه صاعد، مشددًا على ضرورة عدم تقييم الاستثمار في البورصة بناءً على التحركات اللحظية أو الخسائر التي قد تحدث خلال جلسة تداول واحدة، موضحًا أن الخسائر قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة تغير الصورة الاستثمارية على المدى الطويل.

وأضاف أن الأهم في متابعة أداء السوق هو رصد تحركات المستثمرين المؤسسيين، الذين قد ينظرون إلى فترات التراجع باعتبارها فرصًا استثمارية، في ظل اختلاف الأهداف الاستثمارية والقدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار من مستثمر إلى آخر.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي، مقارنة بمتوسطات التقييم خلال السنوات العشر الأخيرة، تُعد عند مستويات هي الأفضل من حيث التقييم، وهو ما يسلط الضوء على أهمية النظر إلى القيمة الاستثمارية للأسهم، وعدم الاكتفاء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار.

ولفت رضوان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة الطروحات إلى السوق، معتبرًا أن ذلك يعكس عودة قدر كبير من الثقة لدى المستثمرين المتعاملين مع مصر، ويمثل تطورًا مهمًا في مسار سوق المال، لما للطروحات من دور في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المتعاملين.

ووجّه رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية نصيحة إلى المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين والجدد والأفراد، بضرورة ربط قرارات الاستثمار بمدى قدرتهم على تحمل المخاطر، مؤكدًا أن طبيعة سوق الأسهم تقوم على الصعود والهبوط، وأن التعامل الواعي مع هذه التحركات يتطلب فهمًا لطبيعة السوق وعدم اتخاذ القرارات بصورة متسرعة.

واختتم رضوان بالتأكيد على أن القدرة على اقتناص الفرص تمثل أحد أهم عوامل النجاح في الاستثمار بالبورصة، موضحًا أن الشطارة ليست في تجنب كل تراجع بالسوق، وإنما في فهم حركة الأسهم وتقييم الفرص المتاحة، مع الالتزام باستراتيجية استثمارية تتناسب مع الأهداف المالية والقدرة على تحمل المخاطر.

البورصة رئيس البورصة عمر رضوان

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