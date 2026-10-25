ترامب : لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في الوقت الحالي حيث قال في تصريحات له “‏ لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة”.

وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن قد تشن ضربة ضد إيران في وقت قريب قد يكون "غداً"، أو أنها قد تتوصل إلى اتفاق "كبير ورائع" مع طهران، وذلك في ظل تقارير تشير إلى أنه يدرس توجيه ضربات جديدة للجمهورية الإسلامية.

وفي رده على سؤال حول مدى تقدمه في التفكير في شن هجوم محتمل، قال ترامب للصحفيين: "نحن نفكر في القيام بذلك، وربما غداً".

وأضاف متسائلاً: "هل تعتقدون حقاً أنني سأخبركم بما إذا كنت سأقدم على ذلك؟".

ولفت ترامب إلى أن إيران لا تزال قادرة على تجنب المزيد من العمليات العسكرية من خلال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن "لديهم رغبة في إبرام اتفاق، لكن السؤال هو: هل سيلتزمون به؟".

وذكر ترامب أن هدفه هو منع إيران من تطوير سلاح نووي في المستقبل، مشيراً إلى أن عملية أمريكية سابقة -كانت ستتضمن استخدام قاذفات من طراز “بي-2” لم تكن لتكفي لضمان نتيجة دائمة.

وأتم : "عليّ أن أجعل الأمر دائماً؛ فهذا هو السبب الوحيد الذي يدفعني للقيام بذلك".