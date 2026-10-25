ترامب: اتفاق أوباما مع إيران أسوأ وأغبى صفقة رأيتها على الإطلاق

صرح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، خلال تجمع للحزب الديمقراطي في ولاية أوهايو، بأن "الكيل قد طفح"، داعياً الناخبين إلى رفض الجمهوريين في صناديق الاقتراع.

وقال أوباما في مدينة كليفلاند -حيث كان يدعم شيرود براون، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، وإيمي أكتون، المرشحة لمنصب حاكم الولاية-: "بعد عامين من الفوضى والقسوة والفساد وانعدام الكفاءة -وهي أمور لم نرَ مثلها في العصر الحديث- باتت لديكم الفرصة لتقولوا: كفى، لقد طفح الكيل".

ويُذكر أن ترامب فاز في ولاية أوهايو في ثلاث مناسبات -بما في ذلك تفوقه بفارق 11 نقطة في عام 2024- إلا أن حضور أوباما في هذا التجمع يشير إلى قناعة الديمقراطيين بأن الولاية باتت ساحة تنافسية من جديد.

ومن جانبه ؛ صرح الرئيس الأمريكي ترامب قائلا "عندما أرى أوباما يتحدث عن الأتفاق النووي مع إيران — قد يكون ذلك أسوأ وأغبى صفقة رأيتها على الإطلاق.

وأضاف : أعطاهم مليارات ومليارات من النقد... حاول أن يشتري طريقه خارجها واستخدموها لمحاولة صنع أسلحة نووية."