أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشدة حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران، ووجه سهامه بشكل خاص إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقال أوباما، وسط ضحكات الحضور خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أمس السبت: "كم من الوقت تعتقدون أن وزير الدفاع هذا يقضيه في النظر إلى نفسه في المرآة صباحاً؟"، متسائلا "هل هذه هيئة المحاربين؟".

وجاءت تصريحات أوباما أثناء حديثه عما وصفها بالحرب الكارثية التي يخوضها ترامب ضد إيران.

وأضاف متسائلاً أمام الحشد: "بعد ستة أشهر من إعلانهم النصر، لأنهم قالوا كما تذكرون: هذه أفضل حرب على الإطلاق، إنها تسير على ما يرام.. وبعد سبعة أشهر، كيف تسير هذه الحرب؟ لقد تعرض حلفاؤنا وقواعدنا للهجوم، قُتل أمريكيون، وأصيب المئات، استنفدنا مخزوننا من الصواريخ، وإيران الآن تمتلك حق الرد في مضيق هرمز الذي يمر عبره النفط إلى السوق العالمية، هذا هو سبب ارتفاع سعر النفط، لا أحد ينكر ذلك، هذا هو سبب ارتفاع سعر الديزل، وسبب ارتفاع سعر كل شيء تقريباً".

أوباما: هيجسيث مشغول بشكل فكه ومستوى التستوستيرون

وسخر أوباما من أولويات وزير الدفاع، قائلاً: "في هذه الأثناء، لديك وزير الدفاع الذي يركز بشكل كامل على أمور مهمة، مثل شكل الفك ومستويات هرمون التستوستيرون لدى جنودنا، ويبث عمليات الإعدام مباشرة، لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة التي تُنمي بها روح المحارب الرجولية".

وأكد أوباما أن هيجسيث ليس شخصاً جاداً، مضيفاً: "أنتم تعلمون أنه يصفف شعره، هل هذه هي هيئة المحاربين.. هؤلاء ليسوا أشخاصاً جادين، والمشكلة أنكم ستدفعون ثمن عدم جديتهم في النهاية".