قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.. تكريم رئاسي لطلاب هندسة القاهرة خلال حفل ختام منتدى مصر 2026
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98 في المائة على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد كمال

قال حسن سابيتي، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه خيارات معقدة في التعامل مع إيران، معتبرًا أنه لا يمتلك استراتيجية للخروج من الأزمة تحقق له النصر أو تتيح له الظهور بمظهر المنتصر.

باحث إيراني: ترامب يواجه معضلة في التعامل مع إيران

وأضاف سابيتي، خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يواجه صعوبة بين خيار إقصاء إيران، وما قد يترتب عليه من تحديات تتعلق بمستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة، وبين التوصل إلى اتفاق معها، الذي قال إنه ينطوي بدوره على مشكلات، بينما يمثل استمرار الوضع الراهن والحرب خيارًا ثالثًا محفوفًا بالمخاطر.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة، واقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وموقف الرأي العام من الحرب، إلى جانب الضغوط المرتبطة بحركة الدخول والخروج من المضائق، كلها عوامل تضغط على قرارات الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتهديدات التي تواجه الوجود الأمريكي في المنطقة، والمخاطر المحيطة بالحلفاء، وتزايد التوترات الإقليمية، فضلًا عن احتمالات ملء الفراغ الأمريكي من جانب قوى أخرى، تمثل تحديات إضافية أمام واشنطن.

وأكد سابيتي أن هذه الضغوط قد تنعكس على شعبية ترامب وشعبية الحزب الجمهوري، في ظل صعوبة الوصول إلى مخرج من الأزمة يسمح للرئيس الأمريكي بتقديم نفسه باعتباره حقق أهدافه.

الصين وروسيا ودور الوسطاء في الأزمة

وحول فرص نجاح الوساطات في إنهاء الأزمة بين واشنطن وطهران، قال سابيتي إن الوسطاء، سواء من باكستان أو قطر، يقتصر دورهم في تقديره على نقل الرسائل، معتبرًا أن الصين وروسيا قد تكونان أكثر قدرة على أداء دور مؤثر خلف الكواليس، بالنظر إلى ثقلهما الدولي وقدرتهما على التأثير في ترتيبات المنطقة.

وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يواجه تحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الراهنة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القواعد الأمريكية، ومدى قدرة واشنطن على التحرك في الخليج في ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى أن إسرائيل تظل، بحسب تقديره، الحليف الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في المنطقة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تواجه مشكلاتها الخاصة، وأن وضعها الإقليمي والدولي يواجه تحديات.

إيران تدعو إلى منظومة أمن إقليمي بقيادة دول المنطقة

وفيما يتعلق بموقف إيران من دول المنطقة، قال سابيتي إن طهران جزء لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى حرصها على التواصل مع دول، من بينها باكستان وتركيا ومصر، وكذلك السعودية، رغم وجود تباينات في المواقف والتحالفات.

وأوضح أن إيران تطرح تصورًا للأمن الإقليمي يقوم على عقد مؤتمر تشارك فيه دول المنطقة لرعاية أمنها، بحيث تتولى الدول الإقليمية مسؤولية بناء منظومة الأمن بدلًا من الاعتماد على ترتيبات تأتي من الخارج.

وأضاف أن هذا الطرح يستند، وفقًا للرؤية الإيرانية التي عرضها، إلى أن الترتيبات الخارجية لم تنجح في توفير الحماية الكافية للمنطقة أو للقواعد الأمريكية الموجودة فيها، ما يفرض البحث عن بدائل لملء الفراغ القائم.

وأشار سابيتي إلى أن أي منظومة أمن إقليمي محتملة ينبغي، من وجهة نظره، أن تضم الدول الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها السعودية ومصر وتركيا، إلى جانب باكستان، التي وصفها بأنها تمتلك ثقلًا نوويًا، فضلًا عن كونها دولة مجاورة لإيران وتتمتع بعلاقات جيدة مع دول أخرى.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن التعاون بين هذه الدول الأربع قد يتيح تشكيل منظومة أمن إقليمي أكثر تماسكًا، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

إيران ترامب الأمن الإقليمي الحرب الأمريكية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

المالكي

متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

سوق العقارات البريطانية

هزة كبيرة في سوق العقارات البريطانية بعد خسارة 1.15 مليار جنيه إسترليني

بورصة نيجيريا

بسبب ضغوط البيع.. بورصة نيجيريا تفقد 206 مليارات نايرا من قيمتها السوقية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 6295 جنيها

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد