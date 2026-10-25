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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد في مباراة الكلاسيكو

مباراة الكلاسيكو
مباراة الكلاسيكو
أ ش أ

كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقررة إقامتها، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني.

ويستضيف متصدر جدول ترتيب البطولة برشلونة على ملعبه سبوتيفاي كامب نو ووسط جماهيره فريق ريال مدريد في قمة مبارياة الجولة العاشرة من الليجا.

ووفقًا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) اليوم الأحد، فإن تشكيلة برشلونة المتوقعة ستخلو من أي مفاجئات أو تعديلات إذ سيعتمد مدرب الفريق هانسي فليك على مجموعة اللاعبين الذين بدأوا المباريات الرسمية الـ 12 الماضية، مع إجراء بعض التعديلات الضرورية.

وسيكون خط دفاع برشلونة دون أي تغيير عن الأفراد الذين خاضوا مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وسيشهد المركز استمرار غياب جول كوندي وإريك جارسيا بسبب الإصابة إلى جانب استمرار غياب الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وفي ظل غياب لاعبي الظهير الأيمن المعتادين، قد يعود اللاعب متعدد المهام تشافي إسبارت لشغل مركز سبق أن أدى فيه بنجاح، بل وسجل خلاله هدفاً في مرمى الفريق الفرنسي ضمن المنافسات الأوروبية.

أما مركز الظهير الأيسر، فسيشغله مجدداً جواو كانسيلو، الذي يظهر بمستوى أفضل في هذا الجانب مقارنةً بجهة اليمين؛ هذا ما لم يحدث أي تبديل في المراكز.

وفي قلب الدفاع، سيتواجد كل من كوبارسي وجيرارد مارتين، الذي تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وفي خط الوسط، سيتواجد رودري وبيدري أما في خط الهجوم، فيُعد لامين عنصراً أساسياً لا غنى عنه على الجناح الأيمن؛ بل إنه اللاعب الذي يراه فليك ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وفي ظل غياب أولمو مؤخراً بسبب إصابة في العضلة المقربة اليسرى، سيعود دور صانع الألعاب الهجومي ليقع مجدداً على عاتق فيرمين ما لم يطرأ ما يستدعي تدخل دي يونج لشغل هذا المركز.

وسيكون كريم أدييمي أكثر جاهزية لشغل مركز الجناح الأيسر من أنطوني جوردون رغم أن الأخير شارك أساسيًا أمام باريس سان جيرمان فيما لعب أدييمي بديلاً، فيما سيعود البرازيلي رافينيا لمركز المهاجم

أما ريال مدريد، فستشهد تشكيلة المتوقعة بعد التغييرات الاضطرارية والفنية الأخرى، حيث سيلعب في مركز حراسة المرمى الأوكراني أندريه لونين وذلك بسبب احتمالية غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا بعد تعرضه لنزلة برد.

وفي خط الدفاع، سيستمر تواجد فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، وفي حال قرر جوزيه مورينيو إشراك الهولندي دومفريس في ذلك المركز، سيلعب أردا جولر إلى جانب تشواميني في خط الوسط مع الدفع ببرناردو سيلفا بجانب تشواميني، في منطقة الوسط في محاولة لفرض السيطرة بقوة في المباراة.

ومن ناحية أخرى، يتعين على مورينيو حسم قراره بشأن ثنائي قلب الدفاع؛ إذ يبدو أن مشاركة كوناتي محسومة، ومن المرجح أن يجاوره روديجر مما يعني بقاء هويسن على مقاعد البدلاء.

أما على الصعيد الهجومي، وفي ظل غياب فينيسيوس بسبب الإيقاف، سينضم ديوماندي مجدداً إلى بيلينجهام ومبابي في خط هجوم ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد مباراة الكلاسيكو

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