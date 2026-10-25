منتدى الاستثمار العالمي.. محمد فريد يدعو رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لزيارة مصر

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث دعاه إلى تشجيع الشركات القطرية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والاستفادة من مقوماتها التنافسية في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.

مؤكدا أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

جاء اللقاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة الوزير للمشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال القطري.

واستعرض الوزير المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، شبكة اتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية، موضحا أن هذه المقومات تتيح للشركات القطرية الاستفادة من السوق المصرية كمركز إقليمي للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تحسين مناخ الاستثمار

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، استعرض الدكتور محمد فريد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجاري العمل عليها، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حركة البضائع وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

ومن جانبه، استعرض الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تجربة مركز قطر للمال وإطاره القانوني والتنظيمي، كما طرح أهمية تيسير العمليات التجارية مع مصر بما يدعم انسياب حركة السلع والتجارة بين الأسواق.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فيما وجه الدكتور محمد فريد الدعوة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لزيارة مصر.