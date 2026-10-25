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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بالجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

• الدكتور ناصر سعيد عبد الخالق مندور، رئيسًا لجامعة قناة السويس.

• الدكتور حازم محمد عليوة عبد النبي، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور ياسر لطفي عبد النبي محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور وليد أحمد عبد الله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة الزقازيق.

• الدكتور خميس محمد خميس عبد الحميد، عميدًا لكلية التربية، جامعة مدينة السادات.

وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، القيادات الجامعية التي شملتها القرارات، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومواصلة العمل على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في الارتقاء بالجامعات المصرية ودعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

قيادات جامعية جديدة وزير التعليم العالي التعليم العالي

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