داخلين سباق .. القبض على سائقى سيارتين نقل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسابق قائدي سيارتين «ربع نقل» ومحاولة أحدهما قطع الطريق على الآخر بأحد الطرق في الشرقية، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وهما سائقان لا يحملان رخصتي قيادة.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 19 من الشهر الجاري، حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية؛ بسبب خلاف بينهما حول أولوية تحميل الركاب.

وجرى التحفظ على السيارتين، واتُخذت الإجراءات القانونية.