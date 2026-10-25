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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع نوارج وشقيقه وإصابة آخرين من أباطرة المخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بزفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية سنبو بمركز زفتي بمحافظة الغربية مصرع "نوارج" وشقيقه وإصابة آخرين من أباطرة المخدرات في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطة أثناء مطاردة أمنية استغرقت عدة ساعات  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتوافر معلومات حول تواجد نوارج وشقيقه وآخرين من أباطرة الاتجار في المخدرات داخل أحدي الأوكار بنطاق قرية سنبو بدائرة المركز .

تحرك أمني عاجل 

 انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف علي معقل اختباءهم.

وأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث جنائي لمطارده أباطرة المخدرات.

فريق بحث جنائي 

وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة وقاده المقدم عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان وبمداهمه موقع الاختباء تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع رجال الشرطة والعناصر الإجرامية المذكورة مما أسفر عن مصرع نوارج وشقيقه وإصابة آخرين  بطلقات نارية بنطاق شوارع قرية سنبوا وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفى زفتي العام .

تبادل إطلاق الأعيرة النارية 

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية مصرع اثنين أباطرة المخدرات مطاردة الشرطة زفتي

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