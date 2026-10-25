عمر رضوان: نتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على توقعاته بعودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلعات بتحسن أداء السوق وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون طويل الأجل، موضحًا أن هذا التوجه يساعد المستثمرين على التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل والاستفادة من فرص النمو على المدى البعيد.

الأسواق المالية

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن مؤشرات السوق حققت أداءً جيدًا جدًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يعكس أداء البورصة خلال تلك الفترة، رغم التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية.