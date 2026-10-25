وزير الخارجية يبحث مع مدير وكالة الطاقة الذرية تطورات محطة الضبعة النووية ومخاطر التصعيد الإقليمي

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم مع رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اتصال هاتفي التعاون القائم بين مصر والوكالة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول التعاون المثمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل احتمالات التصعيد، حيث أكد عبد العاطي أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة وتكثيف الجهود الدبلوماسية للعمل على إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق يسهم في استعادة الهدوء، مشددا على رفض الحلول العسكرية لما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم، وحتمية تغليب الحلول السياسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.