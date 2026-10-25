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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق وتعاون حتى 2027.. تفاصيل لقاء وزير الري بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

الدكتور هاني سويلم و وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية
الدكتور هاني سويلم و وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،  المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه؛ لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير الشراكات التي تدعم الأمن المائي والتنمية في البلدين.

وأكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، وأهمية البناء عليها؛ لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري، والتي تشمل الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار والري الحديث والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات.

وبحث الجانبان استكمال إجراءات البرنامج التنفيذي للمذكرة، وتحديد مشروعات مشتركة ذات أولوية، مع مواصلة التنسيق الفني وتبادل الزيارات والخبرات.

كما ناقش الوزيران تعزيز التنسيق في القضايا المائية الإقليمية والدولية، خاصة خلال التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 والمنتدى العالمي للمياه بالرياض عام 2027، بما يدعم إبراز الأولويات العربية وتعزيز التعاون الدولي، وتحويل الالتزامات إلى مشروعات وإجراءات عملية تحقق الأمن المائي وتدعم التكيف مع تغير المناخ.

وتناول اللقاء فرص التعاون في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتحليتها، ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار، إلى جانب تعزيز المشاركة وتبادل الخبرات في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة التي تستضيفها المملكة، بما يتيح توسيع الشراكات الفنية والبحثية والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين.

واستعرض الدكتور سويلم فرص التعاون في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، خاصة في مجالات التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات المصرية والسعودية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير حلول مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

المملكة العربية السعودية الأمن المائي تطوير حلول مستدامة

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