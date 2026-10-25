البورصة والدولار والذهب في مرمى التقلبات.. توقعات فلكية مثيرة لنهاية أكتوبر

كشفت رحاب منيعم خبيرة الفلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن توقعاتها لبعض الأمور الأقتصادية"البورصة، الذهب، النفط" التي يشاهدها العالم بداية من يوم الاثنين إلي الأربعاء القادم.

توقعات خبيرة الفلك

كتبت رحاب منيعم في منشورها:"على المستوى العام والدولي هناك زلزال قوي في البورصة وصعود الدولار ولسه القمر مدخلش الثور."

وتابعت:"من يوم الاثنين إلي الأربعاء القمر سيكتمل في برج الثور الحاكم للمال في الفلك وهذا له تأثير سلبي على الاسهم والبورصة وأسعار بعض العملات واضطراب في سعر النفط والذهب."

وأضافت خبيرة الأبراج:"ياتري الاسبوع الاخير من اكتوبر مخبيلنا إيه."

يذكر أن إدارة البورصة المصرية أوقفت التعاملات لمدة 30 دقيقة، عقب موجة هبوط قوية ضربت مؤشرات السوق خلال جلسة اليوم، مع اتساع نطاق الخسائر في منتصف التداولات.