خلاف غير مسبوق بين رئيس أركان جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن إيران

أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلاف حاد مع نتنياهو بشأن إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، خوفًا من أن خطأ في الحسابات قبل انتخابات الثلاثاء قد يؤدي إلى تصعيد كبير.

ووفقًا للتقارير، فإن زامير يخشى أن تؤدي الخطوة إلى مواجهة مع إيران قبل الانتخابات ، حيث طالب بمناقشات إضافية وتفويض كتابي قبل المتابعة.

ووفق التقرير ؛ فإن زامير يخشى أن نتنياهو والقيادة السياسية يعرضون لخطأ في الحسابات مع إيران قبل الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تصعيد فوري ودراماتيكي.

فيما قالت ‏القناة 13: خلاف غير مسبوق بين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان حول توجيه ضربة لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت ‏القناة 13: زامير طالب نتنياهو بمستندات رسمية موقعة قبل شن أي ضربات على إيران.

وتابعت ‏القناة 13: زامير طالب بعقد جلسة "مشاورات معمقة" قبل أي قرار بشن ضربات على إيران قبل الانتخابات.