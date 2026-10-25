لا هجوم اليوم| ترامب يحسم الجدل بشأن ضرب إيران الليلة.. ويخيّر طهران بين الاتفاق أو التدمير

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم شن هجوم على إيران اليوم، وهي تصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، واحتمالات المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا يتوقع تنفيذ ضربة على إيران خلال اليوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في إيران، بما في ذلك التحركات المرتبطة بمنشآتها النووية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتابع الوضع بصورة مستمرة، مؤكدًا أن الخيارات المطروحة أمام طهران تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو مواجهة تصعيد وصفه بأنه قد يؤدي إلى القضاء عليها تمامًا.

وتأتي تصريحات ترامب، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران، وسط ترقب إقليمي ودولي لمسار التحركات الأمريكية وطبيعة الرد الإيراني المحتمل.