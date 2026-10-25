عموتة يكشف عن سبب استبدال أشرف داري أمام كيتارا الأوغندي

كشف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب خروج المغربي أشرف داري من مباراة كيتارا الأوغندي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عموتة يكشف سبب استبدال أشرف داري أمام كيتارا الأوغندي

وقال عموتة، عقب المباراة، إن أشرف داري شعر ببعض التعب خلال اللقاء، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ على جاهزيته للمباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «أشرف داري خرج بسبب شعوره ببعض التعب، وقررنا إراحته للحفاظ عليه للمباراة المقبلة».

كان أشرف داري قد غادر الملعب بين شوطي المباراة، ليشارك ياسين مرعي بدلًا منه، في إطار التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 6-1.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد مع تلاحق المباريات المحلية والقارية.