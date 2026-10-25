قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تدين استمرار اعتداءات الحوثي على عدة مناطق بالسعودية
وزير الري الأسبق: نقطة المياه في مصر تُستخدم 6 مرات لمواجهة أزمة الشح المائي
الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة
وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025-2026
جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته خلال كأس العالم
وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً وفرص لسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
زلزالان بقوة 5.2 و5.7 ريختر يضربان أفغانستان والصين
لميس الحديدي: البورصة عاشت يومًا داميًا وخسائرها تحاوزت الـ 170 مليار جنيه
احتجاجات كبيرة.. عشرات الآلاف من الحريديم يحتشدون في إسرائيل تحت راية التوراة
عدادات كودية وبطاقات تموينية موقوفة.. برلماني يتحدث عن معاناة المتصالحين على مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يكشف عن سبب استبدال أشرف داري أمام كيتارا الأوغندي

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب خروج المغربي أشرف داري من مباراة كيتارا الأوغندي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 عموتة يكشف سبب استبدال أشرف داري أمام كيتارا الأوغندي

 

وقال عموتة، عقب المباراة، إن أشرف داري شعر ببعض التعب خلال اللقاء، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ على جاهزيته للمباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «أشرف داري خرج بسبب شعوره ببعض التعب، وقررنا إراحته للحفاظ عليه للمباراة المقبلة».

كان أشرف داري قد غادر الملعب بين شوطي المباراة، ليشارك ياسين مرعي بدلًا منه، في إطار التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 6-1.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد مع تلاحق المباريات المحلية والقارية.

عموتة الأهلي أشرف داري الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. مقارنة بين 4 شركات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. مقارنة بين 4 شركات

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 25 أكتوبر 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 25 أكتوبر 2026 بالبنوك

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. سعر اللتر وأسطوانة البوتاجاز

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. سعر اللتر وأسطوانة البوتاجاز

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد