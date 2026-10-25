وزير خارجية الإمارات: محاربة الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماءاً عذباً

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي، إن محاربة الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماءاً عذباً في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب.



وعبر منصة إكس قال الوزير الإماراتي : "أن نحارب الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماءاً عذباً في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب".

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات محاولة الفصائل اليمنية استهداف عدد من مناطق المملكة العربية السعودية ، بصواريخ باليستية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.