جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته خلال كأس العالم

قدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، اعتذارًا لجماهير فريقه؛ بسبب تصريحاته السابقة خلال كأس العالم.

وأعرب عن تفهمه لغضب المشجعين، مؤكدًا تقديره للدعم الكبير الذي يحظى به منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال ألفاريز، في تصريحات صحفية، إنه أراد الاعتذار لجماهير أتلتيكو مدريد، موضحًا: «لقد كانت خطأ مني، سواء من حيث الطريقة التي قلتها بها أو توقيتها، وأنا أعتذر عن ذلك».

وأضاف المهاجم الأرجنتيني أنه يتفهم تمامًا أسباب غضب الجماهير، مشيرًا إلى أنه كان سيشعر بالغضب نفسه لو كان مكانهم، خاصة أنهم قدموا له دعمًا كبيرًا وكانوا كرماء للغاية في التعامل معه، مؤكدًا أنه يقدر ذلك بشدة.

وحرص ألفاريز على توجيه الشكر إلى زملائه في الفريق على مساندتهم له خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه بدأ يشعر بتحسن تدريجي، وأن دعم زملائه كان له دور مهم في هذه المرحلة.

وتحدث مهاجم أتلتيكو مدريد عن تطور مستواه، مؤكدًا أنه يعمل باستمرار من أجل التحسن، وشعر بفارق إيجابي خلال المباريات الأخيرة، سواء على المستوى البدني أو في التعامل مع الكرة، مشددًا على رغبته في مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لديه.

وأوضح ألفاريز أن الحالة الشخصية للاعب تنعكس على أدائه داخل الملعب، قائلًا إن شعور اللاعب بالراحة في حياته الشخصية يساعده على تقديم مستويات أفضل، رغم كونه لاعبًا محترفًا، مشيرًا إلى أن الظروف المختلفة تؤثر على الجميع.

واختتم المهاجم الأرجنتيني تصريحاته بالتأكيد على شعوره بحالة جيدة واستعداده للمنافسة على جميع الألقاب مع أتلتيكو مدريد، معربًا عن أمله في تجاوز الموقف الحالي من خلال العمل الجاد والتواضع، واستعادة ثقة الجماهير من جديد.