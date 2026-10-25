رئيسا الإمارات وبنين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع رئيس بنين روموالد واداغني، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى العمل معا من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين لما فيه الخير لشعبيهما، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين واستثمار جميع فرص التعاون خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتي تخدم أولوياتهما التنموية.

كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها جمهورية بنين انطلاقا من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.