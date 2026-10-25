برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الرابع في شباك فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدف الأهلي الرابع اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة من محمد عبد الله وصلت عند أحمد عيد أرسلها عرضية قوية رائعة قابلها طاهر محمد طاهر برأسية قوية إلى داخل الشباك

تشكيل الأهلي أمام كيتارا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.