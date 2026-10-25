متحدث الحكومة يحسم الجدل: لا تخفيف لأحمال الكهرباء ولا رفع لأسعار الوقود

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم في المرحلة الحالية تخفيف أحمال الكهرباء أو رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق تستهدف الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

الاستعداد للتطورات الاقتصادية العالمية

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير أكبر حيز مالي ممكن، بما يساعد على الاستعداد للتطورات الاقتصادية العالمية وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأضاف، ردًا على التساؤلات بشأن احتمالات تخفيف الأحمال أو ترشيد الاستهلاك على المواطنين: «إحنا هنا في هذه المرحلة بنستهدف فقط الجهات والمؤسسات الحكومية، بحيث نكون على أتم الاستعداد للمرحلة المقبلة».

مواصلة تشغيل شبكة الطاقة بكفاءة

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد بوضوح خلال فعاليات منتدى مصر 2026 عدم وجود توجه في المرحلة الحالية لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشددًا على استمرار جهود الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين ومواصلة تشغيل شبكة الطاقة بكفاءة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى تخفيف الأحمال أو زيادة أسعار المحروقات والكهرباء: «لا لا، كلام حضرتك ده صحيح في هذه المرحلة»، مؤكدًا أن هذه هي توجهات الحكومة المعلنة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة المشهد الاقتصادي الدولي، وتقييم احتياجات الدولة من الطاقة والمخزون السلعي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

وأكد أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التطورات المقبلة، مع استمرار العمل على تأمين احتياجات الطاقة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في المرحلة الحالية.