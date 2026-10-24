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الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حسم المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل المثار بشأن احتمالية تخفيف أحمال الكهرباء وتحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات في هذا الشأن، وعدم وجود توجه لتحميل المواطنين هذه الأعباء.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أهمية تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن ملف الطاقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة أو التصريحات التي يتم تداولها بصورة مجتزأة، بما قد يؤدي إلى فهم غير صحيح لموقف الحكومة من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

الحكومة تنفي صدور قرارات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، أنه لا توجد قرارات صادرة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، كما لا يوجد توجه لتحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط.

ويأتي التصريح في ظل تداول معلومات وتساؤلات بشأن تداعيات ارتفاع أسعار النفط على ملف الطاقة في مصر، وما إذا كانت هذه التطورات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تمس المواطنين، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وأكد عادل ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية والتصريحات الكاملة عند متابعة المستجدات المتعلقة بملف الطاقة، باعتباره من الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أسعار الطاقة وتأثيرها على المواطنين والمستثمرين

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن أسعار الطاقة تمثل ملفًا مهمًا بالنسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.

وأوضح أن التعامل مع ملف الطاقة يرتبط بالمتغيرات والتحديات الراهنة، ما يتطلب متابعة المعلومات من مصادرها الرسمية، والتحقق من صحة ما يتم تداوله قبل نشره أو إعادة مشاركته.

وتبرز أهمية هذا الملف في ارتباطه بقطاعات متعددة، من بينها الصناعة والاستثمار، إلى جانب تأثيره على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يجعل تداول المعلومات الدقيقة بشأنه أمرًا ضروريًا لتجنب إثارة البلبلة أو تكوين تصورات غير صحيحة عن القرارات الحكومية.

تحذير من تداول التصريحات المجتزأة والشائعات

وشدد محمد عادل على ضرورة الرجوع إلى التصريحات الكاملة والمصادر الرسمية، محذرًا من الاعتماد على المقاطع المجتزأة التي قد تُخرج التصريحات من سياقها، وتؤدي إلى فهم غير دقيق للمواقف الحكومية، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد بدوره على هذه النقطة، في إطار حرص الدولة على توضيح الحقائق أمام المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي أن التحقق من المعلومات قبل تداولها يمثل ضرورة، لا سيما في الملفات التي ترتبط مباشرة باهتمامات المواطنين وتؤثر في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع ملف الطاقة وفقًا للمتغيرات والتحديات الراهنة.

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