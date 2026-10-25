احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra

بدأت شركة سامسونج، في طرح تحديث One UI 9، المستند إلى نظام أندرويد 17، لهواتف سلسلة Galaxy S24 خلال الشهر الجاري، إلا أن بعض المستخدمين أبلغوا عن تراجع ملحوظ في عمر البطارية بعد تثبيت التحديث، بما في ذلك هاتف Galaxy S24 Ultra.

ورغم أن معظم المستخدمين لم يواجهوا مشكلات واضحة، فإن تقارير عن استنزاف سريع للبطارية أثارت تساؤلات بشأن تأثير التحديث الجديد في أداء بعض الأجهزة.

Galaxy S24 Ultra يفقد 95% من شحنه خلال ساعات

من أبرز الحالات المتداولة، شكوى مالك هاتف Galaxy S24 Ultra يبلغ عمر جهازه عامين، بعدما استهلك الهاتف نحو 95% من شحن البطارية خلال 5 ساعات و20 دقيقة، مع تسجيل 3 ساعات و15 دقيقة فقط من وقت تشغيل الشاشة.

وبحسب تفاصيل الاستخدام، كان الهاتف يعمل بدقة عرض QHD طوال الفترة، ومتصلا بشبكة بيانات الهاتف المحمول LTE+ دون استخدام Wi-Fi.

واقتصر الاستخدام على تطبيقات الوسائط الاجتماعية والمحتوى، بما في ذلك يوتيوب وإنستجرام وسناب شات وخدمات البث، دون تشغيل ألعاب أو استخدام تطبيقات تحرير المحتوى أو الكاميرا، وهي أنشطة قد تستهلك قدرا أكبر من الطاقة.

Galaxy S24 Ultra يفقد 95% من شحنه خلال ساعات

تراجع ملحوظ مقارنة بأداء البطارية السابق

حظي Galaxy S24 Ultra عند إطلاقه بإشادة واسعة بسبب عمر البطارية، إذ كان يوفر عادة ما بين 6 و8 ساعات من تشغيل الشاشة في الاستخدام اليومي الواقعي والمتنوع، وأحيانا أكثر من ذلك وفقا لاختبارات الاستخدام.

ورغم أن تراجع عمر البطارية بعد تحديث رئيسي لنظام التشغيل ليس أمرا غير معتاد، فإن حجم الاستنزاف المبلغ عنه في بعض الحالات أثار مخاوف بشأن أداء الأجهزة المتأثرة.

ومع ذلك، لا تزال الشكاوى تبدو محدودة نسبيا، ولا توجد مؤشرات مؤكدة على أن المشكلة تؤثر في جميع هواتف السلسلة أو تمثل خللا واسع الانتشار.

وفي إحدى الحالات، رد فريق سامسونج على مستخدم متضرر، ونصحه بزيارة مركز خدمة معتمد لفحص الهاتف وتحديد سبب المشكلة.

خطوات لتقليل استهلاك البطارية بعد التحديث

يمكن للمستخدمين تجربة عدد من الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة، والتحقق مما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالتطبيقات أو بإعدادات النظام، ومن أبرزها:

- تحديث جميع التطبيقات إلى أحدث إصداراتها.



- مسح ذاكرة التخزين المؤقت لقسم النظام (System Cache Partition).



- تقييد نشاط التطبيقات في الخلفية، خصوصا التطبيقات قليلة الاستخدام.



- تفعيل وضع الأداء الخفيف (Light Performance Profile) لتقليل استهلاك الطاقة.



- تفعيل ميزة حماية البطارية، التي تحد من مستوى الشحن إلى نحو 80–85%، للمساعدة في تقليل تآكل البطارية على المدى الطويل.



- كما يمكن فحص حالة البطارية عبر تطبيق Samsung Members، من خلال قسم التشخيص (Diagnostics)، ثم اختيار البطارية (Battery).

لكن وصف حالة البطارية بأنها طبيعية لا يعني بالضرورة أنها تحتفظ بكامل سعتها الأصلية، إذ قد يشمل هذا التصنيف نطاقا واسعا من مستويات الصحة، يبدأ تقريبا من 80%، وفقا للمعلومات الواردة في التقرير.

وتساعد بيانات السعة الفعلية وعدد دورات الشحن، إذا كانت متاحة، على تقديم صورة أوضح عن حالتها.

هل تعود البطارية إلى طبيعتها؟

قد يحتاج الهاتف إلى بضعة أيام من الاستخدام المعتاد بعد تثبيت التحديث حتى تستقر عمليات تحسين النظام في الخلفية، وهو ما قد يساهم في تحسن استهلاك الطاقة في بعض الحالات.

أما إذا استمر الاستنزاف الشديد أو أظهر فحص البطارية تراجعا واضحا في صحتها، فينصح بحجز موعد لدى مركز خدمة معتمد تابع لـ سامسونج، للتحقق مما إذا كان السبب مرتبطا بالبرمجيات أو بحالة البطارية نفسها.

وحتى الآن، لا تشير التقارير المتاحة إلى أن جميع أجهزة Galaxy S24 Ultra تواجه هذه المشكلة، ما يجعل من الضروري التمييز بين الشكاوى الفردية ووجود خلل عام مرتبط بالتحديث.