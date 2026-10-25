الحكومة تكشف خطة تأمين السلع والأدوية لمدة 6 أشهر.. وتحركات لترشيد الطاقة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمستلزمات الضرورية، في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والشحن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار التحركات الحكومية لضمان توافر الاحتياجات الضرورية، وتأمين المستلزمات والمستحضرات المستخدمة في الصناعات الدوائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على انتظام توفير المنتجات للمواطنين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث تناول عددًا من الملفات المتعلقة باستعدادات الدولة للتعامل مع التطورات الدولية، وخطط تأمين السلع والمنتجات البترولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وترشيد الإنفاق.

مجلس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الدولة تتعامل مع الظروف الإقليمية والدولية الراهنة من خلال الاستعداد المبكر للمتغيرات المحتملة، مؤكدًا أن تأمين الاحتياجات الأساسية يمثل أولوية في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاحتفاظ بمخزون آمن من السلع الاستراتيجية يساهم في تعزيز قدرة السوق المحلية على مواجهة اضطرابات الإمدادات أو ارتفاع تكاليف الاستيراد، كما يمنح الجهات المعنية مساحة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على توافر المنتجات أو أسعارها.

وأضاف أن التحركات الحكومية لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا تأمين المستلزمات والمستحضرات الضرورية للصناعات الدوائية، في إطار الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق من المنتجات الطبية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الأسواق الدولية تحديات متزايدة نتيجة التوترات السياسية والعسكرية، وما يصاحبها من تغيرات في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتجارة، الأمر الذي يدفع الدول إلى تعزيز استعداداتها لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية.

الحكومة: لا نستهدف زيادة أسعار الطاقة والمحروقات في المرحلة الحالية

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف في المرحلة الحالية رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف العالمية، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح أن أسواق الطاقة العالمية تشهد اضطرابات انعكست على أسعار البترول والوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المختلفة، بما فيها الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب اتخاذ إجراءات تضمن استمرار توفير احتياجات الدولة، مع العمل على الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تتابع التطورات الدولية بصورة مستمرة، في ظل احتمالات استمرار التقلبات في أسواق الطاقة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين تأمين الإمدادات وإدارة الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

اجتماع حكومي لبحث تأمين السلع والمنتجات البترولية

وكشف المستشار محمد عادل أن الحكومة دعت إلى عقد اجتماع للجنة إدارة الأزمات لمراجعة موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثر السوق المحلية بالتطورات الدولية الراهنة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف متابعة مستويات المخزون المتاح من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، والعمل على تعزيز المخزون الآمن بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية.

وتتضمن التحركات الحكومية مراجعة احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الضرورية، ومتابعة تطورات الإمدادات وتكاليف النقل والشحن، بما يساعد على سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تطرأ على الأسواق.

وأكد أن الاستعداد المبكر يمثل عنصرًا مهمًا في إدارة الأزمات الاقتصادية، خاصة عندما ترتبط التطورات الخارجية بسلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، أو بمنتجات تعتمد على الاستيراد وتكاليف النقل والطاقة.

ارتفاع النفط إلى 117 دولارًا يفرض ضغوطًا على الاقتصاد

وتطرق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا، مشيرًا إلى وصول سعر البرميل إلى نحو 117 دولارًا وفقًا لما ذكره خلال المداخلة، موضحًا أن هذه المستويات تفرض أعباء إضافية على الحكومات، نتيجة زيادة تكلفة توفير احتياجات الطاقة.

وتنعكس أسعار النفط العالمية على عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها النقل والصناعة والشحن والخدمات اللوجستية، كما يمكن أن تؤثر على تكاليف إنتاج السلع وتوزيعها، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها البترولية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يتزامن مع زيادة أعباء الشحن والنقل وأسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه المتغيرات من خلال مجموعة من الإجراءات المالية والتنظيمية.

وتسعى الحكومة، إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام الموارد المتاحة والحد من الإنفاق غير الضروري، بما يساعد على مواجهة الضغوط المالية المرتبطة بالتطورات الدولية.

حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء وخطة ترشيد الاستهلاك

وفي ملف الكهرباء، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وجود توجه لتطبيق تخفيف الأحمال، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير الكهرباء والتعامل مع الأعباء المتزايدة المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة أسعار الوقود والاضطرابات العالمية.

وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها تقليل الضغوط على الموارد المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف توفير الطاقة على المستوى الدولي.

وتشمل هذه التحركات البحث عن بدائل مناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم تنويع مصادر الإمداد ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي على المدى الطويل.

التوسع في الطاقة المتجددة وترشيد الإنفاق لمواجهة الأزمات

وأكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل في قطاع الطاقة، بالتزامن مع متابعة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد الملفات المهمة في التعامل مع التحديات الحالية، نظرًا لدوره المحتمل في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها بصورة أكثر استدامة.

وأشار إلى أهمية ترشيد استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما يساعد على خفض الهدر وتحسين كفاءة استغلال الموارد، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار البترول وتكاليف الإمدادات عالميًا.

وتعكس التحركات التي استعرضها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء توجه الحكومة إلى الجمع بين تأمين المخزون الاستراتيجي، ومتابعة تطورات الأسواق، وترشيد الإنفاق، والبحث عن بدائل للطاقة، في محاولة للحد من تداعيات الاضطرابات الدولية على الاقتصاد المصري.

وتظل أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والإمدادات العالمية من أبرز العوامل التي ستحدد حجم الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فيما تستمر متابعة المخزونات الاستراتيجية والإجراءات الحكومية لضمان توافر السلع الأساسية والمنتجات الضرورية في السوق المحلية.