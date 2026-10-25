وزير الخارجية البحريني ونظيره المغربي يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وسبل تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المُتبادلة للبلدين والشعبين.

وتم خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.