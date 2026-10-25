الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين 26 أكتوبر 2026، تغيرات جوية ملحوظة، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، وظهور شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح واحتمالات إثارة الرمال والأتربة في أجزاء من الساحل الشمالي الغربي.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارًا على جنوب البلاد، بينما يميل الطقس إلى البرودة أو البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.







حالة الطقس غدًا الاثنين 26 أكتوبر 2026

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار على عدد من المناطق، مع انخفاض الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وسط تنوع في الظواهر الجوية بين الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح.

وتتمثل أبرز ملامح حالة الطقس غدًا في الآتي:

طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

طقس حار على جنوب البلاد.

أجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق خلال ساعات الصباح.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

احتمالات وصول الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق.

فرص أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

شبورة مائية كثيفة على الطرق من الرابعة حتى التاسعة صباحًا

حذرت التوقعات الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما يتطلب من قائدي السيارات توخي الحذر، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين المركبات.



وتشمل المناطق الأكثر عرضة لظهور الشبورة وفق التوقعات:

مناطق من شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

ويُنصح السائقون بتجنب السرعات العالية، واستخدام الأضواء المناسبة، وعدم التوقف المفاجئ على الطرق، مع الالتزام بتعليمات المرور خلال فترات انخفاض الرؤية.

أمطار رعدية قد تصل إلى السيول في سيناء والبحر الأحمر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة.

وقد تزداد شدة الأمطار في بعض المناطق لتصل إلى حد السيول، خاصة في المناطق التالية:

وسط سيناء.

حلايب.

شلاتين.

رأس بناس.

مرسى علم.

القصير.

ومن المتوقع أن تسقط الأمطار على فترات متقطعة، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التحذيرات الجوية، خاصة في المناطق الجبلية والمنخفضات والطرق التي قد تتأثر بتجمعات المياه أو جريان السيول.

فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى

تشير توقعات الطقس غدًا إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالات امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار:

مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

أجزاء من الوجه البحري.

مناطق قد تمتد إليها الأمطار داخل القاهرة الكبرى.

السلوم ومطروح، حيث قد تصل الأمطار إلى الشدة المتوسطة أحيانًا.

تحذير من السحب الرعدية والبرق والرياح القوية

حذرت التوقعات من احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لبعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين والأنشطة اليومية، حيث تبلغ نسبة حدوث هذه الظواهر نحو 20% تقريبًا.

ومن أبرز الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية:

نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

حدوث ضربات البرق بالتزامن مع السحب الرعدية.

احتمالات تغير شدة الأمطار خلال فترات قصيرة في المناطق المتأثرة.

نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في مطروح والسلوم

تشير التوقعات إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة.

ويُنصح قائدو السيارات في هذه المناطق بتوخي الحذر، خصوصًا عند تزامن نشاط الرياح مع الأتربة أو الأمطار، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية قبل السفر لمسافات طويلة.



درجات الحرارة غدًا الاثنين 26 أكتوبر 2026

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا بين المحافظات، إذ تسجل بعض المناطق الجنوبية درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى ليلًا وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن:

القاهرة: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة وجود تفاوت بين المحافظات، حيث تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة عند 36 درجة، تليها شرم الشيخ عند 33 درجة، بينما تسجل مطروح أقل درجة حرارة صغرى عند 17 درجة.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الاثنين

في ظل تنوع الظواهر الجوية المتوقعة، من الشبورة المائية إلى الأمطار الرعدية ونشاط الرياح، يُنصح المواطنين باتخاذ عدد من الاحتياطات لتجنب المخاطر المحتملة.

ومن أبرز النصائح: