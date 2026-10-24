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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

طقس
طقس
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 26 أكتوبر إلى الجمعة 30 أكتوبر، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يسودها شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

فرص سقوط أمطار


أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً من يوم الإثنين 26 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


تابعت الهيئة أن هناك أيضًا فرص لسقوط أمطار متوسطة من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياحا أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، خلال الفترة من الأحد 25 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البلاد ستشهد غدًا  تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

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