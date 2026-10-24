قائمة ريال مدريد لكلاسيكو الأرض أمام برشلونة بالليجا

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة برشلونة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريا لونين – ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دين هويسين – ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – مارك كوكوريلا – أندريا كاريراس – أنتوني روديجير – دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدوارد كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – برناردو سيلفا – تياجو.

خط الهجوم: إندريك – كيليان مبابي – كارلوس إسبي – براهيما دياز – يان ديوماندي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.