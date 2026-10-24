مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أن مواجهة برشلونة تختلف عن بقية المباريات، مشددًا على أن النتائج السابقة لا تمثل عاملًا حاسمًا في الكلاسيكو، كما رفض الكشف عن خطته الفنية للمباراة المرتقبة على ملعب كامب نو.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برشلونة، إن ريال مدريد يمر بفترة جيدة، بعدما حقق الانتصارات وقدم مستويات قوية وسجل الأهداف، لكنه شدد على أن مباريات الكلاسيكو لها طبيعة مختلفة، ولا تتأثر بالضرورة بما يسبقها من نتائج.

مورينيو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي

وعندما سُئل عما إذا كانت مواجهة برشلونة تمثل اختبارًا لقدرة ريال مدريد على المنافسة على الألقاب، رد المدرب البرتغالي بثقة: «ريال مدريد مع مورينيو يحقق الألقاب».

وأوضح أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء وتطور، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل على التعرف إلى اللاعبين وتحليل إمكاناتهم وتحديد المسارات المناسبة للفريق، وهو ما يجعل الحكم على المشروع في هذه المرحلة أمرًا سابقًا لأوانه.

لن أغير خطتي بسبب لامين يامال

وتحدث مورينيو ، عن لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، مشيدًا بقدراته، لكنه أكد أن احترام اللاعبين أصحاب الجودة العالية لا يعني تغيير فلسفة الفريق أو التخلي عن أسلوبه المعتاد لمواجهتهم.

كما امتنع عن الكشف عن تفاصيل خطته الفنية، رافضًا الحديث عن التشكيل أو طريقة اللعب أو الاتجاه الذي سيحاول ريال مدريد فرضه خلال المباراة.

موقفه من التحكيم وفليك

وفيما يتعلق بالجدل التحكيمي الذي سبق الكلاسيكو، أوضح مورينيو أن اسم الحكم لا يمثل مشكلة بالنسبة إليه، لكنه شدد على أن ما يهمه هو الالتزام بالقواعد وعدم مخالفتها.

وعندما سُئل عن تصريحات لاعب برشلونة فيرمين لوبيز بشأن الجدل المتكرر حول الحكام، أشار مورينيو إلى أن هناك أمورًا أخرى متكررة تثير الإرهاق أيضًا، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

أما عن هانز فليك، فاكتفى بالإشادة بمدرب برشلونة، مؤكدًا أنه مدرب كبير ويقدم عملًا مميزًا، رافضًا التوسع في الحديث عن منافسه.

العودة إلى كامب نو

وقلل مورينيو ، من أهمية عودته إلى ملعب كامب نو، مؤكدًا أنه يتعامل معها باعتبارها زيارة إلى ملعب فريق منافس يمتلك جودة كبيرة، دون منح الجانب العاطفي أهمية استثنائية.

واختتم مدرب ريال مدريد، تصريحاته بالتأكيد على أن الكلاسيكو مواجهة ذات مكانة عالمية فريدة، معربًا عن أمله في مشاهدة مباراة كبيرة وتحقيق الفوز لفريقه.