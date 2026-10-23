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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا| أمطار رعدية تضرب 7 محافظات بينها القاهرة الكبرى

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، فيما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت «الأرصاد» إلى وجود فرص لسقوط أمطار خلال الطقس غدا، تكون خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 30%، خاصة على مناطق (حلايب - شلاتين - رأس بناس - جنوب الصحراء الشرقية).

مناطق الأمطار خلال الطقس غدا

وقد تمتد فرص الأمطار خلال الطقس غدا، إلى مناطق من محافظة أسوان على فترات متقطعة. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى، وقد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

تحذيرات من رياح وعواصف ترابية

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، سوف يشهد نشاط الرياح سيتراوح أحياناً بين (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين - جنوب الصحراء الشرقية - مناطق من أقصى جنوب الصعيد) على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الدورية.

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