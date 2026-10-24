حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على أنه من العام القادم، سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، تتخللها إجازة لمدة 15 يومًا، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب.



حقيقة تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول .. أول رد من التعليم

من جانبها ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا نفت خلاله صحة المنشورات المتداولة حول تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول دراسية العام الدراسي القادم .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المنشورات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.

وعلى جانب آخر يذكر أنه قد شهدت الجلسة الختامية لـ منتدى مصر 2026 ، إعلان عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم ، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي :