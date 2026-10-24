وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال 1000 شخص خلال مظاهرات اليوم والعدد مرشح للزيادة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اعتقال 1000 شخص خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد، السبت، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وشهدت العاصمة باريس اشتباكات بين أكثر من 500 متظاهر وقوات الشرطة في منطقة بورت دو فانسان شرق المدينة، بالتزامن مع انتهاء إحدى المسيرات الاحتجاجية.

وقالت مديرية شرطة باريس إن قوات الأمن تحركت للقبض على المتورطين في الاضطرابات والعمل على تفريق الحشود، فيما وصفت السلطات المتجمعين في موقع الاشتباكات بأنهم «مثيرو شغب».

وقدّرت مديرية شرطة باريس عدد المشاركين في المسيرة بالعاصمة بنحو 110 آلاف شخص، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 410 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد.

في المقابل، قدّرت نقابة العمال الفرنسية «CGT» عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص على مستوى البلاد، في تفاوت واضح بين تقديرات السلطات والنقابة.

وأُبلغ عن وقوع اشتباكات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب في عدة مدن فرنسية، وسط احتجاجات مرتبطة بغلاء المعيشة وأوضاع الخدمات العامة، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي.